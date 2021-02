À Melbourne, seuls quelques ramasseurs de balles restent sur les courts pendant les matches. Les juges de lignes ne sont plus présents.

En raison de la pandémie de coronavirus, les juges de lignes n’ont plus droit de cité sur les courts de l’Open d’Australie. C’est le nouveau système «Hawk-Eye Live» qui les remplace.

Des revenus supplémentaires

«La capacité est illimitée et personnalisable à souhait lors de chaque manifestation. Cela vaut aussi la peine d’être exploré. C’est assez intéressant, bien qu’au début cela puisse faire réagir négativement quelques personnes», a commenté Ben Figueiredo.

L’annonce d’une faute par le cri du nom d’un sponsor ne va certainement jamais envahir les courts des tournois majeurs. En revanche, les tournois Challenger et les événements de plus bas niveau de l’ATP et de la WTA pourraient être intéressés.