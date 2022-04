Revendication : Et si l’on ne faisait rien au moins quatre dimanches par année?

Un pasteur alémanique propose que tous les magasins et loisirs ferment au moins quatre journées par an, histoire de ralentir nos vies. Il reçoit un certain soutien politique.

Pour le pasteur, le dimanche «tranquille» doit servir à se ressourcer et à ralentir. Getty Images

Imaginez que pendant quatre dimanches par année tout soit fermé. Non seulement les magasins, les restos, mais aussi les cinémas, les piscines, les fitness, les musées et les offres de loisirs en général. Une Suisse à l’arrêt. Entièrement. C’est la proposition que vient de lancer un pasteur alémanique, Josef Hochstrasser dans une tribune sur le journal «Tages-Anzeiger». «Un petit-déjeuner dominical sans croissants frais n’est pas une tragédie», relève-t-il.

L’homme souhaite ainsi que, pendant quatre dimanches, il n’y ait ni production, ni distribution, ni consommation. Il se montre en effet critique envers ces journées dominicales où les Suisses sont censés se reposer mais qui ne sont plus du tout des jours de repos aujourd’hui.

«Contre le spectacle épuisant du monde»

Le pasteur y voit une chance de rendre la société plus saine. «Au lieu de courir d’un endroit à l’autre, nous apprendrions à nous retrouver et à gérer l’ennui aussi», explique-t-il en prenant exemple sur le jour de shabbat des juifs, où seul le strict minimum fonctionne, ce qui est selon lui «une source de force contre le spectacle épuisant du monde». Mais, bien qu’il soit lui-même pasteur, sa revendication n’a pas de fondement religieux. «On pourrait aussi faire ces dimanches tranquilles un jour de semaine», cite-t-il en exemple.

Sa proposition reçoit un écho plutôt favorable dans le monde politique. Elle est même saluée par le conseiller national Felix Wettstein (Verts/SO). «Si finalement un seul dimanche par an peut se concevoir ainsi, ce serait déjà beaucoup et ce serait bien également pour l’environnement», estime-t-il en imaginant même déposer une intervention en ce sens à Berne. «Mais il faut bien réfléchir à ce qu’on veut arrêter exactement. Car il faut faire attention à ne pas isoler encore plus les personnes seules», prévient-il.

«Éviter de passer le dimanche dans les centres commerciaux»

Du côté du PS aussi, on soutient l’idée. Du moins en ce qui concerne les commerces. Ainsi Martina Munz (PS/SH) estime qu’il est tout à fait possible d’appliquer plus strictement l’interdiction de vente actuelle, «non seulement quatre dimanches, mais tous les dimanches». Outre les questions de droit du travail, elle cite aussi le comportement des Suisses. «Il s’agit aussi d’éviter que les familles ne passent leur dimanche dans les centres commerciaux», explique-t-elle. Et de relever que les enfants sont surbookés aujourd’hui, même le week-end. Ce qui ne leur laisse plus le temps pour «l’ennui créatif», selon elle.

Même à l’UDC, la revendication du pasteur est accueillie avec intérêt. Ainsi le conseiller national David Zuberbühler (UDC/AR), qui dirige un magasin spécialisé dans les loisirs, a déjà décidé de ne pas ouvrir le dimanche par égard pour ses collaborateurs et aussi parce que les clients peuvent faire leurs achats à un autre moment. «La situation mondiale tendue et la guerre en Ukraine montrent en outre que ce n’est certainement pas une mauvaise chose de réfléchir de manière critique à son propre comportement de consommation», relève-t-il encore. Mais il estime que les «dimanches tranquilles» doivent rester du libre choix de l’employeur.

«Une mise sous tutelle absolue»

Un avis partagé par le conseiller national Christian Wasserfallen (PLR/BE) qui, lui, ne veut carrément pas instaurer ce genre de journées en Suisse. «C’est une stratégie de mise sous tutelle absolue», estime-t-il. Selon lui, il n’est pas acceptable que la population reste assise chez elle sur ordre de l’État. Et de plaider au contraire pour des ouvertures dominicales étendues. «Les gens doivent pouvoir organiser librement leur dimanche, argumente-t-il. Ils apprécient de pouvoir faire leurs courses ou d’aller au fitness le dimanche.»

Presque comme notre poisson d’avril! Le pasteur Josef Hochstrasser a-t-il lu notre dernier poisson d’avril pour proposer ses quatre dimanches «tranquilles»? En effet, pour vous amuser, nous avions imaginé le 1er avril dernier que la Confédération réfléchissait à des «pauses énergétiques» une ou plusieurs fois par année pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Des pauses sous forme de «confinements écolos», un peu sur l’exemple des dimanches sans voiture, afin de réduire drastiquement les émissions à gaz à effet de serre. Dans cette idée, tout devait également s’arrêter ces jours-là, comme dans le modèle du pasteur. Mais c’était une blague, contrairement à la proposition de l’homme d’Église. Si l’idée se transforme en interpellation parlementaire, c’est que la fiction aura vraiment dépassé la réalité…