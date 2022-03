Football – Et si Lotomba incarnait la «nouvelle gauche»?

Jordan Lotomba réalise une saison pleine avec l’OGC Nice. Il espère pouvoir le montrer en équipe de Suisse. freshfocus

Les signes sont là où on les trouve. À Marbella mardi matin, l’équipe de Suisse était presque au complet, à l’exception de Nico Elvedi et Granit Xhaka, attendus dans la journée. Qu’importe, la séance d’entraînement en était vraiment une, avec un exercice de phase offensive, où chacun occupait son propre poste dans le 4-2-3-1 de Murat Yakin. Sur le côté gauche de la défense, deux joueurs: Ricardo Rodriguez… et Jordan Lotomba.

Dans la liste des éléments retenus pour ce stage et les deux matches amicaux qui suivront (l’Angleterre et le Kosovo), ils sont trois latéraux droits de formation: les deux intouchables, Kevin Mbabu et Silvan Widmer, et le Vaudois, qui revient en équipe nationale après avoir été laissé sur la touche lors des derniers rassemblements. «J’étais déçu de ne pas être là les autres fois, cela a fait un peu de mal à mon ego, confie Lotomba. Je suis content d’être de retour donc. Et à moi de bosser pour gagner des places, que ce soit à droite ou à gauche.» Le champ des possibles est ouvert.

Si Jordan Lotomba peut jouer à droite, la concurrence y est féroce: il y a notamment Kevin Mbabu (ici, de face) et Silvan Widmer. freshfocus

La déclaration n’est en tout cas pas anodine. S’il y a une place à prendre pour l’Yverdonnois de 23 ans, c’est à gauche plutôt qu’à droite, où la concurrence est dense (Silvan Hefti, Michael Lang, voire Kevin Rüegg peuvent aussi en rêver). De l’autre côté, Ricardo Rodriguez est sans doute intouchable, mais bien seul. D’autant plus que Yakin n’a pas jugé utile de rappeler le Genevois Ulisses Garcia, seul véritable spécialiste susceptible d’entrer en ligne de compte. Même si, de piquet, il y a encore Loris Benito.

La Coupe du monde dans le viseur

Le «projet Lotomba» pour le côté gauche s’inscrit quoi qu’il en soit dans une démarche cohérente. Reconnu pour sa flexibilité, lui qui a aussi bien évolué plus haut sur le terrain que des deux côtés de la défense, il peut imaginer la faire fructifier en équipe de Suisse également. Avec l’ambition d’incarner la doublure de Rodriguez au Qatar également.

«Je veux tout faire pour être prêt pour la Coupe du monde: j’ai envie de jouer, de me confronter véritablement au plateau international» Jordan Lotomba, 4 sélections en équipe de Suisse

«J’ai envie de faire de très bons matches avec la Suisse, même si je suis encore en train de découvrir ce niveau-là. Je n’ai pas énormément de sélections encore (ndlr: seulement quatre). Alors je veux tout faire pour être prêt pour la Coupe du monde: j’ai envie de jouer, de me confronter véritablement au plateau international.» Et surtout, de faire mieux que lors du dernier Euro, qu’il avait vécu presque à chaque fois des tribunes, malgré sa sélection dans la liste des 26. «Cela, je le comprenais, il ne faut pas être pressé. Mais j’attends mon heure.»

Titulaire à Nice

Elle pourrait venir au bénéfice d’une saison plus que correcte en club, avec un OGC Nice qui joue le podium en Ligue 1, malgré une défaite 2-1 dimanche soir à Marseille. Il y est un titulaire plus que régulier, au poste de latéral droit: en 29 journées, il compte 23 apparitions, dont 15 d’entrée. C’est plus que son concurrent direct l’Algérien Youcef Atal, lequel a toutefois été régulièrement blessé.

Mais, lors des deux dernières sorties des Aiglons, c’est bien Lotomba que l’entraîneur Christophe Galtier a choisi. «Je suis complet, se convainc l’ex-capitaine des M21 suisses. Un latéral doit aussi défendre. Il faut être bon partout, être décisif, présent dans les duels. J’essaie encore de combler mes faiblesses. Et je fais un très bon deuxième tour, avec un club qui est bien placé. C’est mon mérite d’être sélectionné, ça ne me choque pas.»