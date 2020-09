Daniil Medvedev lancera son US Open en prime time, mardi soir sur le Ashe (contre Delbonis) et cet honneur résume tout du statut que le Russe a gagné au bout de sa fabuleuse épopée 2019 à Flushing Meadows. Vite catalogué «bad boy» lorsqu’il défia les huées du Louis Armstrong, le plus Cannois des Moscovites avait retourné toute l’opinion américaine grâce à sa finale homérique contre Rafael Nadal ponctuée d’un «speech» légendaire d’intelligence et d’autodérision. Or douze mois plus tard, New York n’a pas oublié. Mais depuis lundi, une question escorte ces retrouvailles: dans quel état Daniil Medvedev se présentera-t-il sur le court?