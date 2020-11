Rares sont les films d’animation du studio Ghibli, signés par le maître Hayao Miyazaki ou d’autres réalisateurs japonais, qui ne mettent pas l’eau à la bouche. Disponible dès aujourd’hui, un livre vous donne les clés pour réaliser les plats qu’on y voit… et vous régaler. Pas besoin d’être un inconditionnel de la cuisine nippone. Car à côté des traditionnels onigiris et brioches aux haricots rouges, on trouve du bœuf Stroganov et des moelleux à la vanille. Leur réalisation est généralement simple, mais on trouve quelques recettes plus… corsées.