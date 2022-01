rangement – Et si on détoxifiait nos penderies?

Envie d’alléger ses armoires de vêtements, mais sans savoir par où commencer? Pour Fanny Moizant, cofondatrice du site de vente de seconde main Vestiaire Collective, la première chose à faire est de classer ses affaires par saison, afin de se concentrer sur les vêtements qui vont être portés prochainement. Elle conseille de procéder à ce tri deux fois par année. «Une garde-robe plus petite, parfaitement sélectionnée, composée de pièces que vous aimez vraiment, vous apportera beaucoup plus de joie qu’une garde-robe pleine à craquer où vous vous efforcez de trouver quelque chose à porter chaque matin», dit-elle au magazine «Harper Bazaar».

Ne garder que ce que l’on porte

«Une pièce que l’on n’a pas portée depuis un an, on ne la garde pas.» Pour ce faire, elle utilise la technique du cintre: au début de la saison, placez tous vos cintres dans le même sens. Chaque fois que vous portez une pièce, tournez le cintre dans l’autre sens. «Très rapidement, vous vous rendrez compte de ce que vous portez et ce que vous ne portez pas. Les femmes portent généralement 40 à 60% de leurs habits», estime la Française.

Ranger malin

«Je ne veux pas perdre de temps chaque matin à fouiller dans les piles, les rails et les armoires. Il faut que ce soit pratique et efficace, que tout soit bien rangé et organisé par type d’article et par couleur», explique-t-elle. Cette règle oblige à avoir un placard réduit, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur ses vêtements.