Coronavirus : Et si on devait tous porter le masque à la maison?

Dans les rues fréquentées, dans les espaces clos, dans les gares et bientôt chez soi? Des experts de la santé voudraient que le port du masque s’effectue aussi à domicile. Mais les avis divergent.

Hans Lucas via AFP

Après les lieux fermés publics puis la rue, des professionnels de la santé plaident pour le port du masque à la maison, afin de freiner l'épidémie de Covid-19. Mais d'autres médecins jugent cette idée «extrême» et «déconnectée de la réalité». On peut lutter contre la deuxième vague «en respectant les gestes barrières, en mettant le masque, y compris chez soi, en faisant chacun tous les efforts qu'il faut», a déclaré le Premier ministre français Jean Castex, dimanche soir sur TF1.

«Moi, j'ai commencé à essayer de mettre le masque dans l'univers familial», a assuré jeudi sur LCI Gilles Pialoux, chef du service maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, qui, en tant que soignant, est particulièrement susceptible de ramener le virus chez lui. «Je sais qu'il y a des gens qui disent "mais attends, c'est n'importe quoi", mais j'ai commencé à le faire. J'ai des enfants de tout âge, c'est compliqué, c'est contraignant, il faut s'organiser, mais on est dans une situation où il faut être innovant», a-t-il poursuivi.

Ne pas manger en famille

De son côté, William Dab, ancien directeur général de la Santé (le No 2 du ministère), a conseillé sur BFMTV que les élèves «gardent le masque quand ils rentrent à la maison» et que les membres de la famille ne mangent pas en même temps pour éviter de se côtoyer le visage découvert. «Ma position n'est pas le port du masque systématique à la maison», a-t-il toutefois nuancé jeudi dans le journal Le Monde. «C'est à chaque famille de décider, c'est un choix délicat entre le besoin affectif et le besoin sanitaire».