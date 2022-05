Informatique : Et si l’on pouvait bientôt se passer des mots de passe?

Les géants de la tech, Google, Apple et Microsoft, se penchent sur la possibilité de supprimer les mots de passe. Cette révolution pourrait intervenir dans douze mois déjà.

Dans les douze mois

Les trois géants des technologies se sont engagés à mettre en place ce nouveau système dans les douze mois, sur Android et iOS (les systèmes d’exploitation mobiles de Google et Apple), sur Chrome, Edge et Safari (les navigateurs de Google, Microsoft et Apple) et sur Windows et macOS (les systèmes d’exploitation de Microsoft et Apple pour les ordinateurs). «L’authentification avec des mots de passe uniquement est un des problèmes de sécurité les plus importants sur le web», note Apple dans son communiqué.