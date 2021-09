Session parlementaire – Et si on remplissait les piscines avec l’eau du lac?

La saison d’été est passée et les piscines se sont vidées. Pourtant l’eau utilisée pour remplir les bassins fait réfléchir le conseiller national François Pointet (Vert’lib/VD). De nombreuses communes remplissent en effet leurs piscines publiques avec de l’eau qui provient directement du réseau d’eau potable, lui-même bien souvent alimenté par de l’eau de source, fait-il remarquer, et ce dans le but de répondre aux normes techniques d’hygiène très strictes fixées par la loi. Or, il s’agit selon lui d’un gaspillage pur et simple. Il vient d’interpeller le Conseil fédéral à ce sujet.