BAISSE DE NATALITE EN SUISSE: Et si on touchait l’AVS en fonction du nombre d’enfants?

Un enfant coûte 1000 à 1600 francs par mois à Zurich

Les parents bénéficient certes de déductions fiscales et d'allocations familiales et leurs enfants peuvent aller gratuitement à l’école, cofinancée par les impôts des personnes sans enfants. Mais cela ne suffit de loin pas à compenser leurs désavantages financiers. Le canton de Zurich chiffre ainsi les dépenses pour un enfant entre 1000 et 1600 francs par mois selon l'âge. Leur charge est bien plus importante encore en temps dont la valeur est difficilement mesurable. Les parents doivent ainsi réduire leur temps de travail et renoncer éventuellement à des opportunités de carrière. Selon l'UBS, qui a calculé le montant de revenus que cela représente sur l'ensemble d'une vie professionnelle, un couple moyen avec deux enfants est, à l'âge de la retraite et compte tenu des avantages et des suppléments, dans une situation inférieure d'un bon million de francs à celle du couple équivalent sans enfants.