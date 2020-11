Culture : Et si pendant le semi-confinement, on tentait le challenge d’écriture Nanowrimo

Nano quoi? Nanowrimo. C’est la contraction des mots anglais « National Novel Writing Month » qui signifie « Mois national d’écriture de roman » . Ce challenge propose d’écrire une nouvelle de 50 000 mots minimum en 30 jours durant le mois de novembre, l’équivalent d’un court roman comme « Gatsby le magnifique » . Ce n’est pas un concours, c’est un marathon d’écriture. Il n’y a pas de prix à l’arrivée, le but c’est de finir, de se fixer un objectif ou encore d’apprendre la régularité dans l’écriture.

L’idée est née dans la tête de l’écrivain et professeur Chris Baty en 1999, aux É tats-Unis. Il avait la vingtaine et il explique avec humour sur le site officiel qu’il voulait écrire un roman pour les mêmes raisons qui poussent des jeunes de son âge à cette époque à créer un groupe de musique: emballer les filles. Au début, il n’y avait que 21 p articipants , désormais il y en a plus de 360 000 répartis dans 90 pays.

Pour y participer, on s’enregistre sur le site officiel et on découvre une communauté virtuelle qui échange des conseils. En temps normal, on peut se retrouver entre habitants d’une même région du monde, d’un même pays ou d’une même ville. Une façon d’être discipliné.