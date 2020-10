États-Unis : Et si Trump refusait le verdict des urnes?

Des manifestations se préparent «au cas où» le président américain tenterait de discréditer les résultats du scrutin.

Du jamais-vu aux États-Unis.

Sean Eldridge, 34 ans, ex-candidat démocrate au Congrès dans l’État de New York.

«On espère que tout se passera bien, mais on doit se préparer au pire»: c’est ce qu’explique Sean Eldridge, l’un des organisateurs d’une coalition qui prépare des manifestations à travers les États-Unis, «au cas où» Donald Trump tenterait de discréditer les résultats du scrutin ou refuserait de reconnaître son éventuelle défaite.

À plusieurs reprises, Donald Trump a refusé de dire s’il céderait pacifiquement le pouvoir en cas de défaite à l’élection présidentielle du 3 novembre. Il a laissé entendre que seules des fraudes massives – dont il clame sans preuve qu’elles seraient rendues possibles par le recours accru au vote par correspondance à cause de la pandémie – pourraient l’empêcher de gagner, suscitant des inquiétudes sur une passation pacifique du pouvoir jusque dans son propre camp.

«C’est du jamais-vu dans l’histoire politique américaine que de s’inquiéter de savoir si un président en exercice acceptera le verdict des urnes et garantira une transition pacifique du pouvoir», dit à l’AFP Sean Eldridge, 34 ans, ex-candidat démocrate au Congrès dans l’État de New York.

Il fut l’un des meneurs du mouvement américain pour la légalisation du mariage homosexuel avant de fonder l’organisation anti-Trump Stand Up America.

«Jamais je n’aurais imaginé avoir à faire un tel travail. Mais nous devons prendre (Trump) au mot quand il dit qu’il pourrait ne pas accepter les résultats (car) tout ce qu’il a fait depuis trois ans et demi montre son manque de respect total pour les normes démocratiques», dit-il.

La coalition Protect the Results («Défendre les résultats»), dont M. Eldridge est l’un des responsables, avait cette semaine posé les jalons pour près de 250 «rassemblements», de Las Vegas à New York, du Maine à la Floride.

Protect the Results regroupe plus de 100 organisations – notamment de défense de l’environnement, des droits des femmes ou des droits homosexuels, et au moins une organisation de Républicains anti-Trump – représentant «plusieurs dizaines de millions de membres», dit-il.