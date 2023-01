recettes: Si vous mangiez votre sapin au lieu de le jeter?

En plat ou en boisson

Dans son livre «How to eat your Christmas Tree» (comment manger votre sapin de Noël), l’auteure Julia Georgallis propose 32 idées de recettes créatives, avec comme ingrédient du sapin classique, de l’épicéa, du pin, du genévrier ou aux branches d’olivier. «Les aiguilles peuvent être utilisées dans des préparations de pickles de légumes ou d’œufs, mais aussi dans des cocktails ou des infusions.»

«Les aiguilles et les bourgeons de conifère peuvent servir comme substitut au romarin», ajoute Julia Georgallis. Elle les utilise notamment pour parfumer un filet de poisson blanc en les glissant dans la papillote durant 24 heures. John Williams, chef du Ritz à Londres, affirme, dans le «Guardian», que les aiguilles «odorantes et épicées» peuvent être utilisées pour rehausser la saveur du céleri-rave ou une viande, par exemple. La cheffe pâtissière du Peninsula Paris, Anne Coruble, a associé un biscuit moelleux au citron et au pin à la fraîcheur du fenouil et du citron confit pour l’une de ses bûches de Noël.