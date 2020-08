Expérience inédite

Et si vous preniez l’avion pour aller… nulle part?

Confrontées à l'effondrement du trafic aérien dû au coronavirus, des compagnies taïwanaises proposent des vols panoramiques, des formations d'hôtesses et stewards pour les enfants, et des «vols pour nulle part».

Ces dernières semaines, ce sont les aéroports de Songshan et Taoyuan qui ont proposé des «vols pour nulle part» : les gens suivent la procédure d'embarquement, puis montent dans un avion... qui ne décolle pas.

Samedi matin au siège de la compagnie aérienne taïwanaise China Airlines, à Taoyuan, 50 enfants ont appris comment servir les passagers, dans une fausse cabine d'entraînement. Cheng Yu-wei, qui travaille dans la mode et aime voyager à l'étranger, est venu avec sa femme et sa fille de six ans pour «réveiller cette sensation ancienne de voyager». «Peut-être parce que nous nous sommes ennuyés trop longtemps», dit-il.