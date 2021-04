C’est une boisson très populaire en Inde et au Pakistan. Un mélange étonnant de lait et de limonade, qu’on boit notamment à l’occasion de l’iftar, mais aussi lors des journées chaudes.

Mélanger du lait et du soda au citron (type Sprite ou 7 Up)? À première vue, ça semble improbable. C’est une association de deux produits appréciés séparément, mais qui ne semble rien donner de bon une fois mélangés.

Et pourtant… Un doodh soda se boit sans peine. On s’en délecte même. On y retrouve un peu le côté rassurant du lassi, mais sur coussin d’air. C’est une boisson légère, rafraîchissante, qui, il faut le dire, mérite le détour et n’a pas son pareil pour désaltérer.

En Inde et dans la province du Punjab, au Pakistan, on sert du doodh soda dans d’immenses carafes à l’occasion de l’iftar, le repas du soir pendant le ramadan. Mais c’est aussi une boisson très appréciée lors des journées chaudes. On en trouve presque partout, dans les épiceries et sur des stands en ville. Et la popularité de ce mélange est telle que Sprite s’est même associée à une marque populaire de lait au Pakistan pour proposer des kits à faire soi-même de doodh soda.

Une recette, pourtant, qui ne date pas d’hier

L’origine du mélange remonterait au XIXe siècle. Des textes ont été retrouvés du côté de Dublin, préconisant aux personnes atteintes de méningites tuberculeuses un mélange de lait et d’eau pétillante. Quelques années plus tard, en 1878, la boisson était très populaire au Royaume-Uni, notamment pour les garden party. On retrouve aussi, dans les années 1950, une publicité de la marque 7 Up, aux États-Unis, qui recommande aux parents dont les enfants ne veulent pas boire de lait une adjonction de limonade.

À servir frais!