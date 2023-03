Canton de Schaffhouse: Et soudain, 14 rejetons en une seule portée

1 / 10 Charly Brülhart a du boulot avec les bébés chiens. 20min/Celia Nogler Les petits aiment être cajolés. 20min/Celia Nogler Avec autant de chiots, il faut avoir l’œil partout. 20min/Celia Nogler

Charly Brülhart de Löhningen (SH) voulait réaliser un souhait de longue date et devenir propriétaire d’un Saint-Bernard. Mais il ne s’attendait pas à ce que sa chienne lui offre 14 chiots quelques semaines plus tard. «Deux semaines et demie après l’achat, «Miss» a pris du poids et ses mamelles se sont développées», explique l’homme de 75 ans. Très vite, la cause a été identifiée par le vétérinaire: la chienne était portante. Une échographie en a apporté la preuve. «Quand nous avons vu huit chiots sur le moniteur, nous avons arrêté de compter…»

Le retraité a alors voulu rendre la chienne à son ancien propriétaire. Ce dernier ne savait pas que «Miss» était portante au moment de l’achat. Mais le fils de Charly Brülhart est intervenu. «Il m’a dit que j’avais choisi «Miss»… avec tout ce que cela implique». Charly Brülhart a donc décidé d’écouter son fils et de garder sa chienne Saint-Bernard qui allait devenir maman. «Mais 14 chiots, c’est très rare, cela ne pouvait arriver qu’à moi» confie-t-il avec philosophie.

Depuis, la maison des Brülhart est en pleine effervescence. Les chiots âgés d’à peine sept semaines se promènent dans le salon et dans l’enclos extérieur construit pour l’occasion et font plein de bêtises. Bien que les bébés fassent fondre presque tous les cœurs, il y a un revers de la médaille. «Depuis plus de sept semaines, je dors dans le salon avec les chiots. Je dois être là quand ils ont besoin de moi». Même si dans un premier temps le septuagénaire a voulu retourner «Miss» à son ancien propriétaire, il est maintenant heureux de ne pas l’avoir fait. «Ils sont follement mignons. J’ai bien fait d’écouter mon fils!»

Sept chiots ont déjà trouvé une nouvelle famille. Le premier sera récupéré le Vendredi-Saint. «Quatre mâles et deux femelles sont encore disponibles. Mais il est difficile de leur trouver une place appropriée avec des gens prêts à s’en occuper». Et cela a un coût. Car chaque chiot est vendu 1500 francs. «De plus je veux pouvoir rendre visite à tous mes chiots lors d’un voyage à travers la Suisse. C’est important pour moi» confie Charly Brülhart.

