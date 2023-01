Hockey sur glace: Et soudain FR Gottéron a pris feu dans le deuxième tiers

Deuxième tiers de fous furieux

Mais tout a changé dès le retour des vestiaires, à commencer par la rocade entre Schmid et Mottet dans l’alignement. Il n’a fallu que 22 secondes pour que la ligne (Mottet, Desharnais, Rask) nouvellement formée égalise, grâce à Gunderson, au terme d’une belle séquence collective. Cette réussite a lancé une véritable fête de tirs. Desharnais (26e), Sörensen (29e) et Mottet (31e) ont fait passer le score à 4-1 en à peine plus de dix minutes. Le but d’Asselin (34e) pour les Jurassiens n’a pas stoppé l’hémorragie puisque les Fribourgeois ont encore alourdi le score à deux reprises grâce à Bertschy et De la Rose qui a allumé la lucarne de Ciaccio sur un penalty.