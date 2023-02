Zurich : «Et soudain j’ai vu une nuée d’oiseaux tomber raides morts»

Une femme a assisté mardi matin à un phénomène étrange à Zurich. «Je rentrai à vélo du fitness et j’ai vu une nuée d’oiseaux s’écraser au sol à grande vitesse. Je me suis rendue sur place pour voir ce qui leur arrivait, mais une grande partie d’entre eux étaient déjà morts», confie la témoin. Elle les a observés l’un après l’autre et seuls six vivaient encore. «J’étais sous le choc. Ils sont d’un coup tombés du ciel et sont ensuite restés immobiles au sol». Voulant en savoir plus, elle a photographié les oiseaux et envoyé les clichés à la station ornithologique de Sempach. Un spécialiste a indiqué ne pas pouvoir donner de raison sur ce qui s’est passé.