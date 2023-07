Cyclisme: Et soudain, Jonas Vingegaard a dû parler de dopage

Le Tour de France 2023, monstre de suspense et d’intensité, part un peu dans tous les sens, dès lors que le peloton se trouve sur les routes. C’est en revanche le calme (presque) plat, dans un domaine parallèle: la thématique du dopage, pourtant historiquement très liée. Depuis le départ de Bilbao, à l’intérieur de la caravane, c’était un peu comme si le sujet n’existait pas. Plus.

Petit silence, chapitre clos? Non, petite relance spontanée de Vingegaard, à l’image de son final lors de la 15e étape de dimanche. «Pour être honnête, je suis heureux de ce scepticisme. Oui nous sommes rapides, oui nous allons plus vite que, que… (Il interrompt sa phrase) L’alimentation, le matériel, l’entraînement… Tout est devenu différent. Mais oui, c’est important d’être sceptique, ou tout du moins d’y penser.»

Alors pensons-y. Et parlons-en un peu. Lorsqu’il a vu la question venir, lundi, lors du jour de repos, Stefan Küng s’est mis à pouffer. «Je commence à rigoler, pas parce que c’est drôle ou que je me moque de ça, a-t-il précisé. Mais personnellement, en tant que coureur, je n’y pense jamais. Tu sais tout ce qui est mis en place maintenant pour être performant à ce niveau-là: matériel, nutrition, entraînement, stages en altitude, etc., etc… C’est normal qu’on avance plus vite que les coureurs d’il y a 25-30 ans. Dans les chronos, avant, sur du plat, à 52 km/h tu jouais la gagne. Maintenant, il faut être à 55 ou 56.»