Football – Et une défaite de plus pour le Lausanne-Sport

Dominés par Grasshopper, les Vaudois ont attendu l’ouverture du score adverse pour enfin tenter de se projeter vers Moreira. Un but qui était le fruit d’une nouvelle erreur défensive. Sur une longue passe dans l’axe de Bolla, Chafik regardait Schmid dévier tranquillement le ballon sur Momoh. Seul, l’attaquant nigérian ne laissait aucune chance à Diaw (28e). Un but de retard que le LS était tout près d’effacer deux minutes plus tard lorsqu’une percée solitaire de Amdouni était repoussée par Moreira avant d’être reprise victorieusement par l’international M21. Malheureusement pour lui et son équipe, le renvoi du gardien zurichois avait auparavant touché le bras du Lausannois.