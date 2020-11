Thaïlande : Et voilà les pèlerinages sans escale

Voler au-dessus des sites sacrés, c’est ce que propose Thai Airways aux fidèles bouddhistes afin de ne pas devoir laisser ses avions cloués au sol.

Privées de destinations en raison de la crise du Covid, les compagnies aériennes rivalisent d’imagination pour réduire leurs pertes en occupant personnel et appareils. Après les vols vers nulle part et les agapes à bord d’avions cloués au sol, Thai Airways invente le pèlerinage aérien, rapporte «The Guardian» . Ces vols spéciaux passeront au-dessus de 99 sites sacrés, permettant aux passagers de chanter des mantras bouddhistes depuis le ciel.

Les prix des billets varient entre 5999 bahts (175 francs) et 9999 bahts (295 francs). Ils comprennent un livre de prières et un repas spécial. La compagnie thaïlandaise, qui était déjà en difficulté avant le coronavirus, avait mis en vente des sacs fabriqués à partir de gilets de sauvetage et de radeaux de toboggans et ouvert au public ses simulateurs de vol Airbus et Boeing.