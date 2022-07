Football: Et votre Joueur de la 1re journée est… Ronny Rodelin

Forcément, ce genre de gestes occupe les esprits. Une demi-volée de plus de 45 mètres alors que la saison servettienne n’était vieille que de cinq petites minutes. Dimanche, contre Saint-Gall, Ronny Rodelin a inscrit le but qui a fait parler en ce début de semaine. Sa frappe a été reprise dans le monde entier et vue depuis la planète entière à peu près.