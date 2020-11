« Vous pouvez me dire les trucs que le commun des mortels trouve maudits mais que vous aimez manger? » a demandé sur Twitter cette semaine l’internaute @suzennounnet . Pour inciter sa communauté à répondre, il se mouille le premier en avouant ses quatre entorses culinaires. Pour lui, ce sera des Figolu (biscuits à la figue), des cornets de glace rhum raisin (violent) , des crêpes au fromage et de La vache qui rit, un fromage qu’il considère aussi « addictif qu’un M c D o qui sent la poubelle » (quelle poésie) .

« Maudit » est un mot faible quand on voit la sélection des nombreuses personnes qui ont répondu à son tweet. En effet, plus i eurs i nternautes se sont pris au jeu et ont avoué leurs plaisirs coupables. Doritos, Pim’s, M armite, Mon chéri, Surimi … il faut avoir l’estomac bien accroché. «Immonde» serait un terme plus approprié. Mais qui sommes-nous pour juger? Nous qui aimons l’Aromat, le Parfait et le Cenovis.