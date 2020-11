Amérique latine : Eta s’approche du Honduras après avoir frappé le Nicaragua

Eta n’est désormais plus qu’une tempête tropicale après avoir perdu de la puissance au-dessus du Honduras, où il a fait trois victimes.

L’ouragan Eta, désormais rétrogradé en tempête tropicale, progressait mercredi vers le Honduras, laissant mort et désolation dans son sillage. Il a fait trois morts et a ravagé la côte nord du Nicaragua où des villages indigènes ont été submergés par les flots.

Après deux jours de pluies diluviennes, les habitants ont commencé mercredi à dégager les décombres et à faire le bilan des dégâts dans la ville de Bilwi, où vivent environ 40’000 personnes, majoritairement des Indiens miskitos, des populations d’origine africaine et des métis.

Mer démontée

Les vents violents ont emporté des toitures de tôle et arraché de nombreux arbres et câbles du réseau électriques, ont constaté les journalistes de l’AFP sur place. La mer toujours démontée empêchait mercredi les secours de parvenir aux villages côtiers les plus durement frappés et uniquement accessibles par la mer.