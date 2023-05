Tour de Bretagne: étape annulée après une spectaculaire chute collective

Une cinquantaine de coureurs ont été pris dans un énorme accident, lors du tracé de 210 km qui devait relier Châteaubriant à Plancoët, dimanche, lors de la sixième étape du tour de Bretagne. En cause, la boue ayant rendu la chaussée impraticable.

D’abord neutralisée, l’étape du jour a finalement été purement et simplement annulée par les organisateurs. Selon France Ouest , de nombreux coureurs, blessés, ne repartiront pas ce lundi 1 er mai. Dans le lot, quatre coureurs ont été acheminés à l’hôpital, vers les CHU de Dinan et de Rennes.

Simon Pellaud (Tudor) a ainsi conservé sa tunique verdâtre de leader du classement général. Il compte 26 secondes d’avance sur le Français Nolann Mahoudo et 25 sur l’Américain Luke Lamperti. Le Suisse domine aussi le classement des grimpeurs et la hiérarchie du combiné. Tout se jouera donc lundi pour le Valaisan, lors de la 7e et dernière étape entre Château-des-Pères - Châteaugiron (163,5 km).