 État civil vaudois overbooké: futurs mariés priés de patienter

«Tout est déjà prévu pour la cérémonie religieuse, je n’ai pas le choix de passer devant l’état civil avant août, mais on m’a répondu qu’en l’état actuel, ce serait difficilement possible. Je ne peux quand même pas tout annuler!» Caroline*, domiciliée dans le canton de Vaud, s’y était pourtant prise à l’avance lorsqu’elle a envoyé son dossier de mariage au Canton, fin janvier. «À ce moment-là, on m’a dit que c’était tout à fait faisable», complète la trentenaire.