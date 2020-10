Canton du Valais : État d’alerte maximal pour le Centre Hospitalier du Valais Romand

Le directeur de l’établissement valaisan, Eric Bonvin parle d’une «augmentation est constante et inquiétante».

Eric Bonvin observe que la situation actuelle est la même qu’au moment du pic du 23 mars dernier. Mais, dit-il, «le 23 mars, nous étions dix jours après les mesures prises par le Conseil fédéral. Pour que ces mesures aient un effet, il faut attendre deux à trois semaines. Cette fois, les mesures ont été prises plus tardivement. Vous comprenez que nous ne pouvons pas nous attendre au pic tout de suite. Il faudra attendre plus longtemps (…) La semaine qui arrive sera très difficile», explique le responsable.

Stade d’alerte 4 sur 4 dès lundi

Autre difficulté mise en lumière par le patron de l’Hôpital du Valais : «Nous avons de plus en plus de soignants touchés. Ils ne sont pas contaminés au travail, mais dans leur vie sociale comme tout le monde. Aujourd’hui dans le Valais romand, nous sommes déjà à 50 personnes contaminées en arrêt, pour cause de maladie au Covid. Et ces chiffres augmentent de jour en jour».