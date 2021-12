Etats-Unis – Etat d’urgence à San Francisco pour lutter contre les overdoses

États-Unis : État d’urgence à San Francisco pour lutter contre les overdoses

Depuis 2020, la ville de Californie est confrontée à une épidémie de surdose liée au fentanyl, un opiacé de synthèse.

711 décès par surdose en 2020

En moyenne, «nous perdons plus de deux personnes par jour à cause des overdoses, principalement dues au fentanyl», a déclaré un conseiller municipal, Matt Haney. «C’est une crise de santé publique, qui exige une réponse urgente à la hauteur en matière de coordination et de détermination», ajoute-t-il. Le nombre d’overdoses à San Francisco a explosé depuis le milieu des années 2010 et l’arrivée des opiacés synthétiques, bien plus puissants que l’héroïne ou la morphine.