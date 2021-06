Genève : Etat et privés main dans la main pour promouvoir la mobilité douce

Elaboré avec les entreprises genevoises, un texte incite à développer des solutions alternatives à la voiture, pour les employés. Un label sera délivré dès l’an prochain.

Abos, vélos et partage d’auto

Elaboré avec les principales organisations économiques du bout du lac - la Fédération des entreprises romandes-Genève (FER), ainsi que la Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIG), entre autres - ce règlement d’exécution vise à inciter les entreprises privées, mais aussi les administrations publiques, à développer des alternatives à l’auto, pour leurs employés. Parmi les solutions possibles: une participation à l’achat d’un abonnement aux transports publics, la mise à disposition du personnel de vélos électriques, l’encouragement au covoiturage et au télétravail, ou encore la limitation de l’accès aux places de stationnement.

Un label écomobile

Dès l’automne prochain, l'information et la communication autour des plans mobilité seront renforcées auprès des employeurs, via notamment des séminaires et des formations. À partir de 2022, un label «Entreprise écomobile et institution écomobile» sera délivré aux sociétés et aux administrations qui auront mis en place de tels dispositifs.