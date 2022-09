Pénurie d’énergie: Etat-major de crise prêt à entrer en action au cas où

Pénurie d’énergie : État-major de crise prêt à entrer en action au cas où

Appelé des vœux des cantons depuis des semaines, le Conseil fédéral a décidé, vendredi, que l’organisation de crise actuelle sera complétée par un Single point of contact (SPOC). Celui-ci sera mis en place par André Duvillard, ancien délégué du Réseau national de sécurité (RNS). À compter du 10 octobre 2022, le SPOC recueillera toutes les requêtes des cantons et des secteurs économiques touchés par les mesures visant à parer à une éventuelle pénurie. La crise du Covid a démontré qu’il était important d’intégrer les différents partenaires dans les phases précédant la prise de décision. Les particuliers, de même que les entreprises, pourront continuer de s’adresser à la hot-line au 0800 005 005.

Cette entité n’entrera en jeu que si le marché ne fonctionne plus de manière autonome et que la maîtrise de la pénurie d’énergie passe par des restrictions ou interdictions de consommation. Le SPOC sera aussi associé aux travaux de l’état-major de crise Pénurie d’énergie et restera l’interlocuteur des cantons et des secteurs économiques. L’état-major de crise Pénurie d’énergie sera placé sous la direction stratégique du conseiller fédéral, Guy Parmelin, et sous la direction opérationnelle du Délégué à l’approvisionnement économique du pays.