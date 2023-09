Etats-Unis: Elle aide sa fille à avorter: 2 ans de prison

Une Américaine de l'État du Nebraska a été condamnée à deux ans de prison pour avoir aidé sa fille adolescente à obtenir des pilules abortives, a rapporté le «New York Times». Jessica Burgess et sa fille ont toutes deux été accusées d’avoir agi ensemble pour interrompre en avril 2022 la grossesse de Celeste Burgess.

La mère de 41 ans avait commandé les pilules en ligne et les avait données à sa fille, âgée de 17 ans à l’époque et qui était au troisième trimestre de sa grossesse, a indiqué vendredi le «New York Times», citant les procureurs. Les autorités ont déclaré que la famille avait ensuite enterré le fœtus.

Enfant mort-né

Sa mère, Jessica, avait plaidé coupable en juillet pour violation de la loi sur l’avortement du Nebraska, fourniture de fausses informations à un agent chargé de l’application des lois et retrait ou dissimulation de restes de squelettes humains. Celeste Burgess, qui a été libérée plus tôt ce mois-ci, était dans la salle d’audience et a essuyé ses larmes lorsque sa mère a été condamnée vendredi, a rapporté le «Daily News».