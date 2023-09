Etats-Unis: 30 ans de prison pour l’acteur et scientologue Danny Masterson

Getty Images via AFP

Danny Masterson s’est fait connaître à la fin des années 1990 pour son rôle dans la série «That ‘70s Show» aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher.

Lors de son procès, trois femmes, également scientologues, l’accusaient de les avoir violées à son domicile de Hollywood Hills entre 2001 et 2003. Les jurés ont donné raison à deux d’entre elles et n’ont pas atteint l’unanimité nécessaire pour prononcer un verdict concernant la troisième. À l’audience, l’accusation avait estimé que l’acteur avait «drogué et violé» ses victimes.