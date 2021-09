Omnisports : États-Unis: 500 athlètes demandent de protéger le droit à l’avortement

Face à une loi de l’État du Mississippi visant à interdire les avortements après 15 semaines, des athlètes américaines ont demandé à la Cour suprême de protéger ce droit.

Sue Bird et Megan Rapinoe au WNBA All-Star Game 2019. Getty Images via AFP

Megan Rapinoe, Sue Bird ou encore Diana Taurasi. De grands noms figurent aux côtés de centaines de paraphes de collégiennes et de lycéennes au chapitre des signatures de la lettre qui a été adressée à la Cour suprême. Le but de la missive est de mobiliser l’instance américaine a s’engager pour protéger le droit à l’avortement, alors qu’une nouvelle loi du Mississippi vise à l’interdire après 15 semaines de gestation.

La même Cour suprême qui a refusé d’intervenir récemment au Texas, alors que l’État venait d’interdire l’avortement après 6 semaines de grosses, même en cas de viol ou d’inceste. Pourtant pour les athlètes signataires de cette lettre, il y a un lien très clair dans l’histoire entre l’amélioration des performances sportives féminines et la légalisation de l’avortement dans les années 70.

«Sans le droit d’accéder à des soins d’avortement sûrs et légaux, les sports féminins ne connaîtraient pas l’énorme succès qu’ils connaissent aujourd’hui» commence la missive. Les signataires estiment qu’en cas de retour en arrière «la capacité des femmes à participer et à exceller dans leur discipline diminuerait, ce qui porterait gravement atteinte à la vitalité du sport aux États-Unis». Un constat qui est partagé par 26 athlètes olympiques, 73 athlètes professionnelles, 276 universitaires et beaucoup de collégiennes.

«Quand j’étais à l’Université, je suis tombée accidentellement enceinte»

Le document, long de 73 pages, comporte quantité d’exemples anonymes sur l’importance de maintenir ce droit. L’une d’elles, Crissy Perham, dont les prouesses en natation lui ont valu l’or olympique, a même fait le pas plus de 30 ans après et a témoigné a visage découvert.

«Quand j’étais à l’université, je prenais la pilule, mais je suis tombée accidentellement enceinte» commence Crissy Perham «J’étais boursière, je commençais tout juste à réussir dans mon sport, et je ne voulais pas prendre une année sabbatique. J’ai décidé de me faire avorter. Je n’étais pas prête à être mère, et avorter m’a donné l’impression d’avoir une seconde chance dans la vie. J’ai pu prendre en main mon avenir et recentrer mes priorités. Je me suis améliorée à l’école, j’ai commencé à m’entraîner très dur, et cet été-là, j’ai remporté mon premier championnat national».

Aussi pour les victimes de viols

D’autres ont fait part de l’importance de cette pratique dans des environnements dangereux pour les athlètes: «L’accès à l’avortement est devenu un point de préoccupation majeur tout au long de ma période en tant qu’athlète universitaire», écrit une sportive anonyme.

«De nombreuses coéquipières m’ont fait part de leurs expériences d’agressions sexuelles et de viols pendant mon séjour dans l’équipe. Ces expériences ont eu des conséquences extrêmes sur leur santé mentale, leurs performances sportives et se sont infiltrées dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Pour certaines de mes coéquipières, la violence sexuelle qu’elles ont subie était le fait de nos coéquipiers masculins» révèle-t-elle.

«En raison de la nature des compétitions d’athlétisme, les hommes et les femmes s’entraînent ensemble dans des groupes par épreuve. Ces femmes ont dû faire face au traumatisme récurrent de voir leur agresseur tous les jours à l’entraînement. Si elles n’avaient pas pu accéder à un avortement sûr et légal après avoir subi un viol et avaient été contraintes de porter un enfant à terme, le fardeau aurait été insupportable».

Pas que pour les sportives

Si les arguments sportifs ont été brandis, ces athlètes cherchent à maintenir ce droit pour toutes les femmes américaines. C’est ce que souligne la fin de la missive: «La protection continue des droits fondamentaux des femmes est cruciale pour qu’elles continuent à réussir dans le sport, et dans tous les domaines de la vie».