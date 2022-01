Chine : États-Unis accusés de payer des sportifs pour «perturber» les JO-2022

Un journal officiel chinois a accusé Washington «d’inciter» des sportifs à «créer des perturbations» pendant les prochains Jeux olympiques, notamment en les payant. L’ambassade américaine a démenti fermement.

Démenti ferme

Avec cet article du China Daily, Pékin cherche à «détourner l’attention» du public «de son scandaleux bilan en matière de droits de l’Homme», a encore estimé l’ambassade des États-Unis. «Nous attendons de la (Chine) qu’elle assure la sécurité et le bien-être de nos sportifs – et de tous les sportifs – participant aux Jeux de Pékin et qu’elle respecte leurs droits de l’Homme et leurs libertés fondamentales.»