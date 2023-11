Plus de 3700 bébés sont nés avec la syphilis aux États-Unis en 2022, soit plus de dix fois plus qu’en 2012.

La syphilis est développée par le nourrisson lorsque la mère est elle-même infectée et non soignée. Chez une femme enceinte, la syphilis peut conduire à des fausses couches, la mort du nouveau-né ou à des complications de long terme pour le bébé, comme la perte de la vue ou de l’ouïe, ou encore des malformations osseuses.

Plus de 3700 bébés sont nés avec la syphilis aux États-Unis en 2022, soit plus de dix fois plus qu’en 2012, selon de nouvelles données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire fédérale aux États-Unis. Or neuf cas sur dix auraient pu être évités grâce à des dépistages et des traitements pris à temps durant la grossesse, souligne l’agence.