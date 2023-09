Asap Rocky poursuivi par l’homme sur lequel il aurait tiré

Quelques jours après la naissance de son deuxième enfant , Asap Rocky a dû faire face à une plainte de l’homme qu’il est accusé d’avoir blessé en lui tirant dessus, en novembre 2021, à Los Angeles. La supposée victime – Asap Rocky n’a pas encore été jugé et a plaidé non coupable – accuse le rappeur et son avocat de diffamation, révèle TMZ.

D’après Asap Relli, le défenseur de l’artiste est allé beaucoup trop loin en évoquant l’affaire de la fusillade dans les médias en le dépeignant comme un menteur, un voleur et un extorqueur, et tout cela à la demande de son client. Le plaignant assure qu’il a reçu des menaces de mort à la suite des propos de l’avocat et réclame désormais des dommages et intérêts dont le montant n’a pas été spécifié.