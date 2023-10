Etats-Unis: Au moins 18 morts dans plusieurs fusillades, le tireur en fuite

Ces tueries se sont déroulées à Lewiston, la deuxième plus grande ville de l’État du Maine, où la population a reçu pour instruction de rester confinée face au danger posé par l’homme «armé et dangereux» et toujours en fuite, selon la police. Le drame est venu immédiatement s’inscrire dans la litanie des fusillades qui endeuillent régulièrement les États-Unis, où les armes à feu pullulent et sont facilement accessibles à l’achat.