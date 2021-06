Aéronautique : États-Unis: avion ravitaillé en vol par un drone

Pour la première fois, l’armée américaine a utilisé un drone pour ravitailler un avion de combat.

Il doit à terme remplir le rôle de ravitailleur, lancé et récupéré par un porte-avions, joué actuellement par les F/A-18, «permettant une meilleure utilisation des avions de combat et aidant à étendre la portée de l’escadre aérienne des porte-avions», remarque le constructeur. Le développement de cet appareil marque une nouvelle étape dans l’intégration des drones dans les activités militaires, de plus en plus courante. C’est en 2013 qu’un prototype de drone furtif, le X-47B, avait pour la première fois apponté sur un porte-avions américain.