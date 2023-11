Glyphosate: Bayer fait appel d’une condamnation à plus de 330 millions aux États-Unis

Les jurés du tribunal californien de San Diego ont accordé mardi soir 7 millions de dollars (env. 6,4 millions de francs) d’indemnités et 325 millions de dollars (296 millions de francs) de dommages et intérêts punitifs au plaignant Michael Dennis, géomètre âgé de 57 ans, diagnostiqué d’un lymphome non hodgkinien après avoir utilisé durant plus de 30 ans l’herbicide à base de glyphosate.