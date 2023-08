Etats-Unis: Biden arrive à Hawaï auprès d’une population endeuillée et amère

Les habitants de Maui pleurent au moins 114 morts, et le bilan pourrait encore s’alourdir au fur et à mesure que les difficiles opérations de recherche se poursuivent, près de deux semaines après les incendies.

«Pas de commentaire»

La droite a en particulier largement partagé sur les réseaux sociaux des images datant d’une semaine. Joe Biden, décontracté, revenant de la plage, est interrogé par une journaliste sur le bilan de plus en plus lourd des incendies. «Pas de commentaire», lance-t-il seulement avant de monter en voiture.

Image présidentielle

L’incendie de Hawaï est déjà le plus meurtrier depuis plus d’un siècle aux États-Unis. Et le bilan définitif pourrait être bien plus lourd. Environ 85% de la zone touchée a été couverte par «une armée» de secouristes et chiens renifleurs, à la recherche de corps dans les décombres, a déclaré dimanche Josh Green.