Etats-Unis: Biden et Trump s’invitent dans la grève du secteur auto

Le président démocrate, qui se qualifie volontiers de premier soutien des syndicats américains, et qui avait d’ailleurs été invité à faire un tel geste, se déplacera dans le Michigan mardi sur un piquet de grève, en signe de «solidarité». «Il est temps d’avoir un accord gagnant-gagnant» entre les constructeurs automobiles et le syndicat UAW (United Auto Workers), a déclaré Joe Biden dans un message sur X (anciennement Twitter).

«Pas attendre l’éternité»

C’est la première grève affectant les trois groupes en même temps. «Nous invitons et encourageons toute personne soutenant notre cause à nous rejoindre sur les piquets de grève, amis et familles et jusqu’au président des États-Unis», avait déclaré Shawn Fain.