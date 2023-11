Etats-Unis: Biden requinqué pour 2024 après des scrutins locaux favorables

«C’était une bonne soirée. Le président et moi avons évidemment beaucoup à faire pour gagner notre réélection, mais je suis optimiste, nous allons gagner», a dit mercredi Kamala Harris, sa colistière, en vue de l’élection de novembre 2024. «Le programme et les valeurs du président ont remporté une grande victoire à travers le pays hier soir», a affirmé pour sa part la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.

Le regain d’optimisme s’appuie sur un constat sans appel: la défense du droit à l’avortement mobilise les électeurs en faveur des Démocrates et plombe l’opposition républicaine, y compris dans des États traditionnellement conservateurs.

«Gagner l’an prochain»

«Ce sont les électeurs qui votent. Pas les sondages. Maintenant, tous ensemble pour gagner l’an prochain», a-t-il écrit sur son compte X de candidat, distinct de son compte présidentiel. Ses partisans ont savouré leur revanche, après la publication, dimanche, de sondages sévères pour Joe Biden, donné défait par Donald Trump dans les États clés, et toujours aussi impopulaire.

Droit à l’avortement

«Voter, c’est mieux que de se ronger les sangs», a écrit le directeur de communication de la Maison-Blanche, Ben LaBolt. C’est la deuxième fois depuis l’élection de Joe Biden que les Démocrates défient les prévisions les plus pessimistes. Lors des élections parlementaires fédérales de l’automne dernier, le parti de Joe Biden avait fait mieux que les sondages, qui promettaient une marée républicaine.

Les scrutins de mardi ne font pas disparaître tous les problèmes du Démocrate. Il est jusqu’ici incapable – comme Donald Trump d’ailleurs – de susciter un réel enthousiasme dans l’électorat, à cause avant tout de son âge. Ses politiques économiques et sociales sont populaires, et le programme des Démocrates, par bien des aspects, semble séduire.