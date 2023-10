Blac Chyna vend ses effets personnels pour payer ses factures

Ainsi, on apprend qu’Angela White, son vrai nom, a mis en vente, sur un site en ligne, des vêtements, des chaussures ainsi que des sacs à main lui appartenant. Elle a affirmé qu’elle avait déjà engrangé près de 180’000 dollars (166’000 fr.). Gros hic, Blac Chyna est bientôt à court d’objets susceptibles d’être mis sur le marché pour un bon prix. Elle ne pourra donc bientôt plus continuer à payer les frais inhérents à la procédure actuelle entre elle et son ex. Elle réclame d’ailleurs toujours à Tyga, outre une garde partagée équitablement, une somme de 125’000 dollars pour couvrir ses frais d’avocat ainsi que ses factures courantes.