Une Américaine ne peut s’empêcher de s’incruster dans des mariages

Sandra Henson est incorrigible. Samedi dernier, l’Américaine de 56 ans a été arrêtée à un mariage auquel elle n’était pas invitée, dans l’État du Mississippi. Les autorités n’ont pas précisé ce que la quinquagénaire avait fabriqué pendant cette fête, mais elle a été mise en examen pour «petit larcin», intrusion et trouble à l’ordre public. Sandra n’en était pas à son premier essai, loin de là. «Apparemment, Mme Henson a déjà été arrêtée en Alabama, dans le Tennessee et le Mississippi pour s’être incrustée dans des mariages et avoir volé de l’argent et des cartes de vœux», expliquent les autorités du comté de Pontotoc.

En effet, Sandra Henson est une indécrottable «wedding crasher», raconte AL.com . Elle a commencé à sévir en 2017, année où elle a été reconnue coupable de vol lors d’un mariage en Alabama. Deux ans plus tard, les autorités ont découvert qu’elle avait tapé l’incruste dans neuf mariages différents dans le même État. La police de Florence a d’ailleurs pu se procurer des images montrant la quinquagénaire en pleine action lors d’une fête. Des témoins ont raconté avoir vu Sandra se servir dans des enveloppes et fouiller des porte-monnaie dans les vestiaires.

L’Américaine a fini par se rendre et a été mise en examen pour toutes sortes de méfaits, ce qui ne l’a pas empêchée de récidiver deux ans plus tard. En 2021 en effet, la «wedding crasher» a été surprise en train de se servir dans les cartes de vœux et les cadeaux à un mariage dans le Mississippi, l’État où elle vit. Reconnue coupable, elle a été condamnée à cinq ans de prison et n’était pas censée être libérée avant 2025. On ignore pourquoi Sandra était libre de ses mouvements quand elle a été interpellée une énième fois.