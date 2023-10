Cinq ans après un braquage foireux, il remet ça au même endroit

Les employés de la succursale de la First National Bank of Alaska située à Anchorage ont eu une vague impression de déjà-vu, mardi. Ce jour-là, un individu du nom de Michael Nash s’est présenté à la banque un peu après 9 h, alors que l’établissement n’ouvrait qu’une heure plus tard. Selon des témoins, l’individu de 49 ans s’est acharné un moment sur les portes d’entrée, jusqu’à ce que deux employés ne tentent de lui expliquer que la banque était fermée. Refusant de quitter les lieux, Michael Nash a glissé, à travers les portes, un petit mot à l’attention du responsable.