Commander, le chien de Joe et Jill Biden, accusé d’être un mordeur en série

Jill Biden «n’arrivait pas à reprendre le contrôle»

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill, avaient emménagé à la Maison Blanche avec deux chiens, deux bergers allemands, Champ et Major. Après le décès de Champ, les Biden avaient présenté le nouvel élu de leur coeur: Commander («Commandant»), un jeune berger allemand dynamique. Dans une vidéo, Joe Biden est filmé lançant une balle ou entrant dans la Maison Blanche avec le chiot en laisse, en compagnie de son épouse Jill, et disant «Hey, mon pote» à Commander.