États-Unis: Joe Biden reste tapi dans le chaos républicain

Financement «soutenu»

Joe Biden «doit juste montrer qu’il est un président fort et laisser le bain de sang chez les Républicains se poursuivre. Comme il ne peut rien y faire, autant qu’il laisse le camp démocrate en profiter», analyse Robert Rowland, professeur à l’Université du Kansas et expert en communication politique. Cette posture ne se joue pas seulement sur l’aide à l’Ukraine, mais aussi sur des sujets plus concrets de politique économique et sociale.