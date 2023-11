États-Unis: Joe Biden veut renouer avec l’Amérique rurale

Aux États-Unis, Joe Biden, en campagne pour un second mandat, se rend mercredi dans une ferme familiale du Minnesota, dans le nord, pour tenter de renouer avec l’Amérique rurale, qui a majoritairement voté pour son rival Donald Trump, en 2016 comme en 2020.

Joe Biden lance une offensive de deux semaines, au cours de laquelle plusieurs membres de son gouvernement vont sillonner les campagnes américaines, afin de montrer comment la politique économique et sociale du démocrate de 80 ans «garantit aux Américains ruraux qu’ils n’ont pas à partir loin de chez eux pour trouver des opportunités».

Investissements massifs

L’exécutif américain veut vanter les investissements massifs dans les infrastructures lancés par le président, synonyme, selon la Maison-Blanche, de meilleur accès à internet, de routes rénovées, de systèmes électriques plus fiables et de meilleur accès à la santé.

Le président devrait aussi évoquer le soutien promis aux systèmes agricoles innovants et plus résilients face au changement climatique, ainsi que ses efforts pour développer la concurrence sur certains marchés agricoles au bénéfice des petits exploitants.

Tendance de plus en plus républicaine

Le vote rural pourrait s’avérer crucial dans certains États disputés, l’an prochain, mais il sera très difficile à Joe Biden de renverser la tendance des campagnes américaines à voter de plus en plus républicain. Selon l’institut Pew Research, l’ancien président républicain Donald Trump a très largement remporté cet électorat rural lors des deux dernières élections présidentielles: 59% des électeurs des campagnes ont voté pour lui en 2016, et 65% en 2020.