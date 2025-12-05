Taylor Swift planifie son mariage à l’Ocean House avec Travis Kelce

Les deux tourtereaux de 36 ans (Taylor Swift les aura la semaine prochaine) ont annoncé leurs fiançailles, le 26 août dernier, et auraient hâte de fonder leur petite famille. Instagram

Taylor Swift travaille d’arrache-pied pour organiser le mariage de ses rêves avec Travis Kelce: selon Page Six, elle aurait déboursé une somme conséquente pour se marier, le samedi 13 juin 2026, à l’hôtel Ocean House, dans le Rhode Island, à deux pas de chez elle. Elle aurait su se montrer persuasive après avoir appris qu’un autre couple avait déjà booké l’endroit à cette date.

Le lieu correspondrait exactement à ce qu’ils recherchent pour le grand nombre d’invités qu’ils ont prévu de convier. Quant à la date, les fans le savent, le 13 est le nombre porte-bonheur de la chanteuse. «Je suis née un 13, j’ai fêté mes 13 ans un vendredi 13, mon premier album est devenu disque d’or en 13 semaines… À chaque fois que le nombre 13 surgit dans ma vie, il se passe quelque chose de positif», avait-elle confié dans une interview.

Page Six va même plus loin, si on additionne tous les nombres de cette date (6/13/26), on obtient 9 et selon Numerology.com, l’énergie du 9 représente l'achèvement, la fin d’un cycle et le début d’un autre. Quand on sait que Taylor Swift, après avoir enchaîné les disques et les tournées, se verrait bien prendre un peu de temps juste pour elle, afin de fonder sa petite famille...