Fermeture de joyaux de la nature en cas de shutdown aux USA

Getty Images via AFP

La menace du «shutdown» (ou fermeture, en anglais) revient régulièrement dans la vie politique américaine. Le budget 2024 doit être adopté par le Congrès avant le 1er octobre. Mais sans accord entre démocrates et républicains, qui s’écharpent entre autres sur une aide supplémentaire à l’Ukraine en guerre, l’administration fédérale devra cesser certains paiements. Les parcs nationaux, joyaux de la nature qui font la fierté des États-Unis, seront immédiatement concernés. «Dans les parcs à travers le pays les portes seront verrouillées, les centres d’accueil des visiteurs fermés et des milliers de gardes forestiers mis au chômage technique», a indiqué un haut responsable du département de l’Intérieur, qui supervise notamment les ressources naturelles des terres fédérales, comme les parcs nationaux et les refuges pour la faune.